Лукашенко рассказал о прошедших в Москве переговорах с Путиным

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров в Москве он обсудил с главой РФ Владимиром Путиным «злободневные вопросы», в том числе цены на углеводороды и кооперацию двух стран, сообщает Sputnik ,Беларусь .

Встреча лидеров Беларусси и России прошла 22 апреля.

Лукашенко также подчеркнул, что не говорил с Путиным о создании на белорусской территории российских военных баз.

«Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трёх минутах полёта до того же Бобруйска?» — отметил Лукашенко.

Он уточнил, что у Минска и Москвы совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ. По его словам, у Республики Беларусь достаточно сил, чтобы сдержать военную aгрессию «на первых порах, пока развёрнется в тылу Россия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Москве не поднималась тема слияния двух стран в единое пространство (aif.ru)