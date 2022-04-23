Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет договориться с Западом. По его мнению, Лукашенко не устраивают ни победа Путина, ни его поражение.

Алексей Арестович рассказал в интервью Марку Фейгину, что, по его мнению, Лукашенко очень хочет договориться с Западом. По крайней мере, сам Арестович, на его месте, так и делал бы.

«Потому что он понимает, что ему будет плохо в случае, если Путин уцелеет и путинский режим выиграет. Особенно ему будет плохо из-за санкций и всего остального – маргинализация. А если путинский режим проиграет, ему будет совсем плохо. И ему надо бы какие-то гарантии или что получить», – заявил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал президенту России Владимиру Путину напасть на Украину 21 марта 2022 года, но не сдержал свое слово. Армия Беларуси должна была устроить массированную атаку на Львов. Теперь, как заявил советник главы МВД Антон Геращенко, в Кремле рассматривают вариант с отстранением Лукашенко от власти.

Впоследствии Лукашенко открыто заявил, что его страна не намерена участвовать в войне против Украины, которую развязала Москва. По его словам, «белорусы на генетическом уровне не воспринимают войну».

Что можно сказать о будущем режима Лукашенко, и о его планах? И можно ли согласиться с мнением Арестовича?

На эти вопросы # ответил Змицер Мицкевич, журналист Белсат TV (Варшава):

— На самом деле это всё старые песни Лукашенко. Он действительно подает знаки Западу, что хочет с ним договориться, что возможен какой-то сепаратный мир, так сказать. Типа, он хочет вести какие-то переговоры. Однако проблема заключается в том, что сейчас всем на Западе понятно, что с Лукашенко никаких переговоров вести нет смысла вообще. Потому что, за что собственно отвечает сейчас Лукашенко в Беларуси? Только за посевную и хоккей. Ну, и за репрессии против белорусского народа. Потому что все остальные, серьезные вопросы решаются в Москве. За них отвечает руководство Кремля. Всё. То есть, для Запада это совершенно понятно, и то, что Лукашенко пробует сейчас сделать вид, что он что-то решает, что вот он, например, пробует устроить безвиз для Литвы и Латвии – такие меры ему никоим образом не помогают. Это имидж не восстановит. Потому что российские войска находятся на территории Беларуси, они совершенно свободно были пропущены режимом Лукашенко на территорию Украины, то есть им оказывалось содействие и всяческая помощь, и по факту Лукашенко точно такой же агрессор. Да, лукашистская армия прямого участия в войне не приняла, то есть на территорию Украины она не зашла. Однако она тоже отвечает за все те зверства, которые россияне устроили в Северной Украине, под Киевом. Потому что, если бы не они, то этих россиян там бы не оказалось.

Мне кажется, на Западе тоже все это прекрасно понимают, и все потуги Лукашенко сейчас выглядят как минимум смешно.

Кремлю сейчас Лукашенко более-менее безразличен, по-моему, потому что с ним можно договариваться только по каким-то базовым вопросам. Например, про обход санкций, и все вот эти схемы. Про приезд россиян за покупкой каких-то товаров, которые забанены для РФ, про какие-то грузоперевозки и т.д. То есть, здесь стоит говорить исключительно о таком подходе. Мне кажется, что в России сейчас и без Лукашенко проблем хватает.

И опять же, Лукашенко, ведя свою риторику через различные говорящие головы, которые пытаются атаковать Запад и говорить о каких-то угрозах, провокациях, якобы исходящих оттуда, думает, что это, как и раньше, будет сходить ему с рук. Если раньше это всем было безразлично, и на некоторые его действия могли закрывать глаза, то теперь так уже точно происходить не будет. Поэтому мне кажется, что места для маневра у него уже практически не осталось, ситуация для него ухудшается.