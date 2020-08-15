Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.

Он подчеркнул на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны, что руководство страны «никому не отдаст» Беларусь и «удержит ситуацию», передает БелТА.

«Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — отметил глава государства.

Накануне главы МИД Евросоюза на прошедшем неформальном заседании Совета Европы не признали итогов выборов в Республике Беларусь, осудили задержания и нападения на белорусских граждан и журналистов. ЕС намерен начать проработку расширения санкций в отношении республики, а также рассмотреть отношения ЕС и Республикой Беларусь на неформальной встрече.

В тот же день кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая с 11 августа находится в Литве, заявила, что «инициирует создание координационного совета для обеспечения трансфера власти». Также она обратилась к международному сообществу, в частности странам Европы, с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно окончательным данным Центризбиркома, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовало  80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую — 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах люди, несогласные с итогами выборов, начали выходить на улицы. Им противостояли силовики. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон.

11 августа глава литовского МИДа Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская в настоящее время в безопасности и находится в Вильнюсе. По его словам, до этого ее задержали в Республике Беларусь  «и в задержании пробыла около семи часов». Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская пересекла границу с Литвой ночью.

Позднее было опубликовано ее обращение, в котором оппозиционер подтвердила отъезд из Республики Беларусь (iz ru).

| 2020-08-15T19:03:40+04:00 15 августа 2020, 17:15|12345 (Пока оценок нет)
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