Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Он подчеркнул на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны, что руководство страны «никому не отдаст» Беларусь и «удержит ситуацию», передает БелТА.
«Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — отметил глава государства.
Накануне главы МИД Евросоюза на прошедшем неформальном заседании Совета Европы не признали итогов выборов в Республике Беларусь, осудили задержания и нападения на белорусских граждан и журналистов. ЕС намерен начать проработку расширения санкций в отношении республики, а также рассмотреть отношения ЕС и Республикой Беларусь на неформальной встрече.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно окончательным данным Центризбиркома, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую — 10,1%. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.
После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах люди, несогласные с итогами выборов, начали выходить на улицы. Им противостояли силовики. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон.
11 августа глава литовского МИДа Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская в настоящее время в безопасности и находится в Вильнюсе. По его словам, до этого ее задержали в Республике Беларусь «и в задержании пробыла около семи часов». Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская пересекла границу с Литвой ночью.
Позднее было опубликовано ее обращение, в котором оппозиционер подтвердила отъезд из Республики Беларусь (iz ru).