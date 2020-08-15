Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.

Он подчеркнул на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны, что руководство страны «никому не отдаст» Беларусь и «удержит ситуацию», передает БелТА.

«Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — отметил глава государства.

Накануне главы МИД Евросоюза на прошедшем неформальном заседании Совета Европы не признали итогов выборов в Республике Беларусь, осудили задержания и нападения на белорусских граждан и журналистов. ЕС намерен начать проработку расширения санкций в отношении республики, а также рассмотреть отношения ЕС и Республикой Беларусь на неформальной встрече.