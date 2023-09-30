В НАТО сообщили, что принято решение направить дополнительные подразделения в Косово для усиления контингента КФОР на фоне резкого обострения ситуации безопасности на севере края.

Отмечается, что Североатлантический совет «санкционировал направление дополнительных сил для урегулирования ситуации» в Косово.

Вместе с тем, численный состав и из каких стран будут комплектоваться дополнительными силами – не указано.

Как пишет Reuters, Министерство обороны Великобритании передало Альянсу командование батальоном своих войск.

В НАТО заявили, что будут продолжать следить за тем, чтобы у командующего КФОР были ресурсы и возможности для выполнения международными силами своего мандата.

КФОР – это международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово, созданные в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в июне 1999 года. В настоящее время количество миротворцев составляет 4300 человек.

Напомним, в начале июня в Косово в качестве подкрепления для контингента НАТО прибыл турецкий батальон численностью около 500 человек.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на севере Косово пострадали 30 миротворцев KFOR.

(Корреспондент.net)