«Лучше всех!»: как в Баку отбирали детей для участия в передаче Максима Галкина

В Баку завершился кастинг для детей, обладающих незаурядными способностями, у которых был шанс попасть на популярную детскую передачу «Лучше всех!» с Максимом Галкиным.

С этой целью в Баку приехали редакторы проекта «Лучше всех!» с российского Первого канала Екатерина Татарникова и Анна Шаруфутдин.

Как рассказала # директор Республиканского центра развития детей и молодежи при Министерстве образования Азербайджана Фируза Султанзаде, интерес к кастингу оказался огромным:

«Мы получили большое количество заявок, причем не только из Баку, но и из регионов страны. Но поскольку это передача на русском языке и идет на российском Первом канале, то владение ребенком русским языком является одним из обязательных условий. Московские редактора работали в активном режиме — с раннего утра до позднего вечера. За два с половиной дня мы увидели очень много талантливых детей – юных исполнителей, танцоров, кулинаров, кинологов, экспертов по географии, специалистов по макияжу и др.», — рассказывает она.

Отметим, что именно Республиканский центр развития детей и молодежи выступил в роли организатора кастинга для азербайджанских детей на участие в проекте «Лучше всех!».

Представители Первого канала дали партнерам высокую оценку: «Мы действительно впечатлены, потому что увидели невероятно высокий уровень подготовки. Полная запись детей, четкая организация, баннер во всю стену. Баку прекрасно подготовился к нашему приезду и предоставил замечательные условия для отбора кандидатур», — заявила # Екатерина Татарникова.

Таланты и способности потенциальных участников проекта «Лучше всех!» впечатлили россиян не меньше:

«Увидели в Баку много ярких и интересных детей. Первое, на что мы обращаем внимание при отборе – это энергия ребенка. Очень важно, насколько комфортно он себя чувствует при общении с незнакомыми людьми, насколько ему вообще это интересно. Потому что бывает и так, что ребенок талантлив, имеет какие-то неординарные способности, но при этом вовсе не желает делиться этим с миром, и участие в шоу ему не интересно. Большой опыт с легкостью позволяет нам быстро определять все эти моменты. Маленький артист должен быть увлеченным, «гореть» своей идеей и желанием рассказать о ней всем вокруг», — рассказывает Е.Татарникова.

При этом, редактора не ставят лимитов в выборе подходящих кандидатур: «Как правило, если с выездных кастингов в передаче снимутся 4-5 ребенка, то это хороший результат. Окончательное решение принимается в Москве. Дети, которые пройдут отбор, будут приглашены в Москву, на передачу «Лучше всех!». Участие – бесплатное», — подчеркивает Анна Шаруфутдин.

Рассказывая о том, кто из участников бакинского кастинга им запомнился больше всего, редактора ответили:

«Мы увидели много талантливых детей, которые удивляют своей раскрепощенностью и умением мыслить по-взрослому. Большинство детей демонстрировали вокальный талант, танцевали, читали стихи. Но были и такие, кто предстал абсолютно с неожиданной стороны. К примеру, шестилетний мальчик, который знает абсолютно все о работе электростанций. Другой трехлетний бакинец, который очень хорошо разговаривал для своего возраста, оказался «специалистом» в палеонтологии, рассказал нам много интересного о динозаврах и вулканах. Вот такая внезапность нас способна действительно удивить».

Да и сам Баку не оставил равнодушными наших гостей.

«Очень понравился Баку, жители, архитектура. С удовольствием вернулись бы в этот замечательный город», — заключила Екатерина Татарникова.