Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил прямое военное столкновение России и НАТО. Об этом политик заявил по итогам саммита G7 в Баварии, его слова передает газета The Guardian.

По словам Джонсона, Лондон не будет вовлечен в войну с Москвой, поскольку Великобритания и ее партнеры делают все возможное, чтобы военное противостояние с РФ не вышло за пределы территории Украины.

«Я не считаю, что до этого дойдет. И конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины», — сказал он.

Для достижения этой цели, по словам премьер-министра, Лондон будет наращивать оборонные расходы — траты в размере 2% от национального ВВП он назвал нижней планкой. (Газета.Ру)