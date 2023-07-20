Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил BNS, что потенциальная утечка данных саммита НАТО, обнародованных на прошлой неделе, связана со взломом правительственных систем Литвы.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил глава НЦУК Вилмантас Виткаускас.

«Полиция продолжает досудебное расследование, поэтому я не могу его комментировать. Однако глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось вначале. (…) Да, киберинцидент был зафиксирован, но масштабы ущерба еще определяются», — сказал он, отметив, что были использованы определенные слабые места, уязвимости в системах.

Глава НЦУК также сообщил, что канцлер правительства обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность и секретность опубликованных документов.

«Учреждениям, чьи документы были обнародованы, было предложено оценить их: полностью ли они раскрыты или частично, с вкраплениями подделок», — сказал Виткаускас.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

В конце саммита в социальной сети Telegram появилась информация о возможных утечках данных, связанных с организацией мероприятия НАТО.

Обнародованная информация включает около 30 документов, в том числе раскрывающие названия гостиниц, в которых останавливались главы государств и делегации, время прибытия в аэропорты, имена охранников лидеров, типы носимого ими оружия, характеристики средств связи.

Опубликованы и фамилии снайперов группы контртеррористических операций Aras, протоколы заседаний группы безопасности в преддверии саммита, планировавшиеся на тот момент решения об ограничении воздушного пространства, движения и транзита между Россией и Беларусью.