Литва ответила на угрозы Лукашенко

Министр экономики и инноваций Литвы Миндаугас Синкявичюс ответил на угрозы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко переориентировать грузы из этой страны из Клайпедского порта, пишет Delfi.

Он выразил надежду, что правительство Республики Беларусь убедит главу государства в экономическом вреде такого решения: «Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Республики Беларусь сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить».

Синкявичюс считает, что если экономические санкции все-таки будут введены, то власти Республики Беларусь накажут сами себя, а не только оказывающие услуги литовские предприятия. Министр при этом отметил, что не получал никаких официальных предупреждений от властей соседней страны, а о планах переориентации грузов узнал из СМИ.

По данным Министерства транспорта и связи Литвы, грузы из Белоруссии в прошлом году составили 30,2 процента годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 миллиона тонн белорусских грузов.

Ранее Лукашенко заявил, что Республика Беларусь ответит на санкционные меры «зажравшихся» Литвы и Польши, в том числе переориентирует грузовые потоки из литовских портов.

Вильнюс подготовил санкционный список из 118 должностных лиц Республики Беларусь, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. Лукашенко в ответ напомнил, что Республика Беларусь уже была под санкциями, поэтому не надо ее пугать (lenta.ru)