Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению, в том числе подписание с Арменией соглашения о военной помощи, а также ее высказывания об усилении мандата миссии Евросоюза показывают, что официальный Париж заинтересован в создании геополитической конкуренции в регионе Южного Кавказа, подталкивает Армению к милитаризму и реваншизму.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Отмечено, что то, что Франция, которая на протяжении 30 лет закрывала глаза на оккупацию Арменией азербайджанских территорий, этнические чистки и даже закрывала глаза на страдания 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, теперь говорит о защите территориальной целостности Армении – это классический пример лицемерия.

«Французский министр, оклеветавшая Азербайджан заявлениями о том, что «армяне покинули Карабах из-за угрозы применения силы», почему-то «забывает» позорную историю своей страны, полную геноцидов и расизма и то, что ее страна до сих пор удерживает другие народы в колониальной зависимости.

Надеемся, что основанная на религиозном фанатизме, азербайджанофобии и исламофобии южнокавказская политика Франции, потерпевшей позорные поражения в Африке, также потерпит неудачу», — подчеркивается в заявлении.