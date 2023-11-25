На основании ходатайства генпрокуратуры Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Алзамина Мустафаева в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, в связи с тем, что по уголовному делу, по которому в прокуратуре Джалилабадского района было проведено предварительное расследование, были выявлены основательные подозрения в совершении Алзамином Мустафаевым хищения с причинением значительного ущерба в сговоре с группой лиц, было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого, и он был объявлен в международный розыск.

Алзамин Мустафаев был задержан на территории Республики Беларусь и 25 ноября доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.