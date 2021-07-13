Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с литовским журналистом Ричардсом Лапайтисом и съемочной группой.

Как сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена, в ходе встречи обсуждался документальный фильм «Бесконечный коридор», подготовленный в рамках просветительской кампании «Справедливость для Ходжалы!», освещающий Первую карабахскую войну и кровавый геноцид, свидетелем которого был литовский журналист.

Военный журналист Ричардс Лапайтис сказал, что во время съемок он встретился с выжившими в Ходжалинской резне, выслушал душераздирающие истории тех, кто потерял близких, и через фильм рассказал о зверствах армян мировой общественности.

Стороны также обменялись мнениями по поводу съемок нового документального фильма о 44-дневной войне.