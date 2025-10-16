Стриминговый сервис Disney+ готовит к выходу документальный фильм об одном из самых известных кинорежиссеров мира — Джеймсе Кэмероне — и его работе над культовыми лентами франшизы «Аватар».

Как сообщает Variety, премьера двухсерийного фильма «Огонь и вода: создание фильмов об Аватаре» состоится 7 ноября 2025 года эксклюзивно на Disney+.

Документальный проект станет своеобразным «закулисным дневником» режиссера: он погрузит зрителей в процесс создания ленты «Аватар: Путь воды» (2022) и даст первый взгляд на будущий фильм «Аватар: Огонь и пепел».

В фильме покажут интервью с Джеймсом Кэмероном, уже покойным продюсером Джоном Ландау, а также актерами Сэмом Уортингтоном, Зоей Салданой и Кейт Уинслет. Зрители увидят уникальные кадры со съемочной площадки и узнают, как создавали впечатляющий подводный мир Пандоры.

Первый Аватар (2009) и его сиквел Аватар: Путь воды собрали вместе более $4 миллиардов в мировом прокате и стали двумя самыми кассовыми фильмами всех времен. Сам Джеймс Кэмерон — единственный режиссер, у которого сразу три фильма (Аватар, Аватар: Путь воды и Титаник) преодолели отметку в $2 миллиарда сборов.