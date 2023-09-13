Генеральный офис студии Disney в Нью-Йорке (США) захватили мыши и блохи, рассказало издание Page Six.

11 сентября сотрудники здания получили уведомление о срочной эвакуации из-за нашествия грызунов и насекомых.

«Кризисный менеджмент и управляющая компания знают об этих проблемах и работают над их решением. В связи с этим мы просим вас немедленно покинуть рабочие места на пятом этаже», — говорилось в уведомлении.

Часть здания, из которой эвакуировали сотрудников, занимал рекламный отдел Disney. Когда сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места, не сообщается.

В большом офисном здании на Манхэттене Disney базировались с 1995 года, когда студия купила располагавшуюся здесь телекомпанию ABC.

Disney продала здание Silverstein Properties, Inc. в 2018 году за миллиард долларов, после чего арендует те же помещения в ожидании строительства новой штаб-квартиры.