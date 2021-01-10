Лидер президентской гонки в Кыргызстане обещает вывести страну из кризиса в течение двух-трех лет

Лидирующий на выборах президента Кыргызстана Садыр Жапаров рассчитывает в течение двух-трех лет вывести республику из кризиса.

«Надеюсь, нам удастся в течение двух-трех лет исправить ситуацию и выйти из кризиса», — заявил он в воскресенье на брифинге в Бишкеке. По его словам, развитию страны сильно мешает коррупция, которая «пустила крепко свои корни».

Жапаров заявил, что политические реформы в республике должны завершиться к 1 июня. «В ближайшее время проект конституции должен быть вынесен в Жогорку Кенеш (парламент), а Жогорку Кенеш должен назначить дату референдума. После принятия новой конституции пройдут политические реформы. Будет новая структура власти, новая структура правительства, будет новый Жогорку Кенеш», — сказал Жапаров.

«Жогорку Кенеш тоже будет избираться по одномандатным округам и половина — по партийным спискам. До 1 июня мы должны закончить [реформы], потому что мы приняли закон, что до 1 июня все политические процессы должны закончиться», — добавил он.

Жапаров отметил, что рассчитывал набрать не более 65% голосов избирателей. «Не ожидал, что смогу набрать столько голосов. Думал, что это будет 60-65%», — сказал он. Жапаров также пообещал «не допускать политических гонений» и «покрывать нарушивших закон».

По результатам состоявшихся 10 января в Кыргызстане досрочных выборов президента Жапаров после получения данных с 97% участков набирает чуть более 79% голосов избирателей. (ТАСС)