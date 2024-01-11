Явным фаворитом остаётся бывший президент Дональд Трамп. Кристи выступает против его выдвижения. Свой выход из гонки он объяснил стремлением помешать выдвижению Трампа в президенты. Кристи считает, что снятие его кандидатуры поможет другим соперникам Трампа на праймериз.

Ранее Кристи был в хороших отношениях с Трампом, однако впоследствии начал резко критиковать бывшего президента, называя его угрозой для демократии. Кампания Кристи, однако, не привлекла значительного числа сторонников. По опросам, его рейтинг не превышал 4 процентов.