Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой воздействовать на израильские власти с тем, чтобы они не затрудняли доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в письме лидера радикальной организации, которое процитировал Telegram-канал ХАМАС.

«Хания призвал генсека ООН оказать давление [на израильские власти], чтобы они пропустили гуманитарную помощь в Газу», — отмечается в послании Хании Гутерришу.

В письме генсеку ООН Хания отметил, что, по его убеждению, действия израильских сил в секторе Газа «приравниваются к военным преступлениям и являются грубым нарушением международного права». Он также указал, что блокада Израиля самым негативным образом сказывается на жителях сектора, особенно в условиях, когда израильские власти «запрещают ввоз гуманитарной помощи и медикаментов».