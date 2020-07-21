Лейла Абдуллаева: «Международное сообщество обеспокоено военной провокацией, начатой Арменией»

Международные организации однозначно поддержали Азербайджан. Международное сообщество решительно осудило новые провокационные действия Армении, попытки приобрести новые территории.
Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что события 12 июля в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе — это военная провокация, террористический акт, попытка использовать силу: «Международное сообщество также обеспокоено этой военной провокацией, начатой Арменией. Тюркский совет, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, ГУАМ и другие международные организации выступили с заявлениями, решительно осуждающими эту провокацию Армении. Они решительно осудили обстрел Арменией гражданского населения Азербайджана».