Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал команду Ральфа Рангника после ничьей в матче 19-го тура Английской премьер лиги против «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Его слова передает Goal.

«Никакого прессинга, никакого желания. Основа игры — бороться буквально в каждом эпизоде, в которых футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали раз за разом. Это была действительно плохая игра. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать, что он сделал все, что мог. Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все», — сказал Невилл.

Напомним, счет открыл полузащитник «Ньюкасла» Ален Сен-Максимен. Эдинсон Кавани сумел сравнять счет в матче.

Отметим, что «Манчестер» нанес 13 ударов, четыре из которых пришлись в створ ворот. Футболисты «Ньюкасла» также сумели 13 раз ударить по воротам, но в створ попали восемь раз.

Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Таким образом, манкунианцы продолжают располагаться на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 28 очков. «Ньюкасл» занимает предпоследнее место, набрав 11 баллов. Лидирует в таблице АПЛ «Манчестер Сити», набравший 47 очков.

Свой следующий матч «Манчестер» проведет 3 января 2022 года против «Вулверхэмптона». «Ньюкасл» 2 января в гостях сыграет с «Саутгемптоном».