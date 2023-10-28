Долги английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» составляют более £1 млрд ($1,21 млрд). В эту сумму входят совокупный долг, возобновляемая кредитная линия и невыплаченные трансферные платежи, передает РБК со ссылкой на издание The Athletic.

Клуб ранее опубликовал отчетность за последний финансовый год. Несмотря на рекордную в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) выручку в размере £648,4 млн ($784 млн), чистый убыток составил £42,1 млн ($50,9 млн).

Хотя совокупный долг остался на уровне £507,3 млн ($650 млн), МЮ занял дополнительно £160 млн по возобновляемой кредитной линии, вдобавок к еще примерно £100 млн, взятым ранее. В результате размер задолженности поднялся до £773 млн ($937,49 млн).

Также отчетность показывает, что МЮ задолжал £317,8 млн ($385,4 млн) в виде непогашенных трансферных платежей. В итоге общая задолженность клуба составляет £1,09 млрд ($1,32 млрд).

В середине октября стало известно, что катарский шейх Джассим бен Хамад Аль-Тани вышел из переговоров о покупке МЮ. Ожидается, что совладельцем клуба станет британский миллиардер, владелец химической компании Ineos Джим Рэтклифф. Он планирует купить 25% акций МЮ по завышенной цене, рассчитывая получить возможность влиять на определенные решения в клубе касательно спортивной части.

Семья Глейзер владеет МЮ с 2005 года, в прошлом году они решили рассмотреть возможность продажи команды.