Лечение на дому способствует распространению коронавируса?-мнения специалистов разделились

Во время последнего брифинга Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов заявил, что лица, с повышенной температурой, должны обратиться в поликлинику исключительно по телефону.

«Если появится подозрение на наличие коронавируса, то врачи обязательно протестируют его дома.

Если подозрения на коронавирус подтвердятся, то больной будет получать лечение на дому», — заявил журналистам руководитель Аппарата Министерства здравоохранения.

Хотим напомнить, что на сегодняшний день в Баку в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 10,202 тыс. граждан больных коронавирусом.

Действительно ли лечение на дому может остановить распространение коронавируса?

Мы попросили ответить на этот вопрос заместителя главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паату Имнадзе.

Почему Грузия, может спросить читатель?

Потому что в соседней стране достигнуты большие успехи по борьбе с коронавирусом.

Грузия стала единственной из не входящих в ЕС постсоветских стран, попавшей в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан. Из 3,7 млн жителей Грузии заболели меньше тысячи человек.

По словам Пааты Имнадзе в Грузии, при обнаружении симптома коронавируса, больного тот же час отправляют в больницу.

«Лечение на дому больных коронавирусом является недопустимым, потому, что это способствует его еще большему распространению», — заявил Имнадзе.

«Государство обеспечивает бесплатными медицинскими масками определенные категория населения. Спецодежда врачей, лечащих больных коронавирусом, одноразовая и сразу же уничтожается после использования», — сказал # Паата Имнадзе.

К сожалению, в Азербайджане, в отличие от Грузии, никакие категории населения бесплатными медицинскими масками не обеспечиваются.

А как обстоит дело со спецодеждой врачей?

Как заявили # работники 2 –й и 4 –й городских поликлиник, в Азербайджане спецодежда врачей, лечащих больных коронавирусом, постоянно обновляется.

«По существующим правилам эти специальную одежду нужно менять каждые четыре часа. Но в Азербайджане фактически меняют каждые 8 часов. Именно это является одной из причин широкого распространения коронавируса среди врачей», — считает известный врач, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

«Лечение на дому бессимптомных больных коронавирусом практикуется во всем мире», — заявил # главный инфекционист страны Джалал Исаев.

По мнению главного инфекциониста, лечение на дому не может способствовать заражению членов семьи больного и дальнейшему распространению вируса. «Потому, что с членами семей больных проводится тщательный инструктаж», — сказал Джалал Исаев.