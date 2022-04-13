Кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО», — сказала Ле Пен в среду на пресс-конференции в Париже. «Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию», — заявила она. «Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы», — считает кандидат в президенты Франции.

Ле Пен заявила, что в случае своего избрания намерена после окончания конфликта в Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

«Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией», — сказала Ле Пен. Она добавила, что ключевыми принципами ее внешней политики будут «независимость, равноудаленность и постоянство».

Она отметила также, что видит сходство своей позиции с линией, которую проводил Эмманюэль Макрон на посту президента в области отношений с Россией. «Сразу после своего избрания он пригласил президента России Владимира Путина в Версаль. В 2019 году президенты встречались в Брегансоне (летней резиденции главы Франции — прим. ТАСС)», — напомнила Ле Пен.