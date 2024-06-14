Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен пообещала в случае победы на досрочных выборах создать во Франции правительство национального единства.

Как передает #, ее слова передает BFMTV.

«Национальное объединение» способно победить на досрочных выборах и создать правительство национального единства, чтобы вывести Францию из колеи кризиса. Мы объединим всех французов доброй воли, мужчин и женщин, которые сознают катастрофический характер ситуации в стране», — сказала она.

По ее словам, первой мерой нового правительства будет создание большой комиссии, которая проведет аудит всех государственных счетов.

Вместе с тем политик отметила, что кандидатом на пост главы кабмина в случае победы ее сторонников станет лидер «Национального объединения» 28-летний Жордан Барделла.