В конце третьего дня вооруженного противостояния Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации. Он заявил, что сегодняшние удары израильской авиации по сектору Газа — «только начало» мощной военной операции в регионе. «Они хотели войны — они её получат», — сказал премьер.

Нетаньяху также призвал оппозиционные партии Израиля отвлечься от политических разногласий и сформировать правительство национального единства, как это было сделано в начале Шестидневной войны в 1967 году.

Премьер-министр описал пять шагов, которые должны предпринять вооружённые силы Израиля. Во-первых, обезвредить тех боевиков, которые пока ещё находятся на территории страны, и не позволить войти в страну другим — эта операция уже идёт. Во-вторых, перейти к массированным боевым действиям в отношении ХАМАС в секторе Газа. В-третьих, обезопасить северные границы страны от радикальных группировок со стороны Ливана — там уже разворачиваются израильские войска. В-четвёртых, привлечь международную поддержку и сохранить для Израиля свободу действий. И, в-пятых, поддерживать единство израильского народа как залог победы.

Нетаньяху подчеркнул, что постоянно находится на связи с президентом США Джо Байденом, который пообещал поддерживать Израиль «словом и делом». (svoboda.org)