Французский политик Марин Ле Пен, планирующая участвовать в предстоящих президентских выборах, заявила о недопустимости предоставления членства Украине в НАТО. Об этом она сказала в эфире телеканала BFM.

«Украина находится на границе с Россией, и ее вступление в НАТО означало бы приближение альянса к границам России», — выразила мнение Ле Пен.

Она отметила, что членство Украины нарушит обязательства Североатлантического альянса перед Россией не концентрировать свои войска на ее границе, а Москва отрицательно относится к нарушению договоренностей.

Будущий кандидат в президенты Франции также заявила, что ее стране следует покинуть НАТО.(РИА Новости)