В соответствии с новым распоряжением Управления гражданской авиации Турции, пассажиры рейсов теперь будут иметь право на бесплатную питьевую воду.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

В своем заявлении Уралоглу рассказал, что всем авиакомпаниям, занимающимся пассажирскими перевозками, через Главное управление гражданской авиации была направлена инструкция, требующая от них предоставлять каждому пассажиру не менее 200 миллилитров бесплатной питьевой воды во время полета.

«В рамках нового распоряжения, каждому пассажиру в обязательном порядке необходимо предоставлять не менее 200 миллилитров бесплатной питьевой воды во время полета, независимо от его продолжительности», — сказал он.

По словам министра, эта мера направлена на защиту здоровья пассажиров и повышение комфорта.

Он отметил, что, особенно в летние месяцы, во время длительного ожидания или при недостаточной вентиляции салона, лишение пассажиров воды может вызвать проблемы, начиная от головных болей и потери концентрации до неотложных медицинских показаний.

«Эта практика направлена как на снижение рисков для здоровья, так и на повышение удовлетворённости полётом. В примерах передовой международной практики обслуживания удовлетворение основных потребностей пассажиров также считается одной из обязанностей авиаперевозчиков. Предоставление пассажирам бесплатной питьевой воды повысит удовлетворённость пассажиров и укрепит международную репутацию наших авиаперевозчиков», — добавил чиновник. (https://mk-turkey.ru)