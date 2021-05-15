Лавров и Блинкен обсудят в Исландии возможную встречу Путина и Байдена

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудят на полях заседания Арктического совета возможно организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Нынешняя встреча (глав внешнеполитических ведомств), и потенциальная встреча (президента России Владимира Путина) с президентом (США Джозефом) Байденом позднее — это все части, которые проходят проверку. И мы пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми. И это будет находиться в центре внимания на встрече (Лаврова и Блинкена) на следующей неделе в Исландии», — сказал Прайс.

Он отметил, что встреча Блинкена и Лаврова также будет направлена на обсуждение всей полноты двусторонних отношений.