Власти Исландии объявили эвакуацию города Гриндавик на юге страны из-за опасности выхода на поверхность лавы, которая могла скопиться под городом на фоне недавней сейсмической активности.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает журнал Reykjavik Grapevine.

«Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что под городом Гриндавик, вероятно, образовался канал магмы. Из-за возможного выхода лавы на поверхность города с населением 3,7 тысячи человек был отдан приказ об обязательной эвакуации», — говорится в публикации.