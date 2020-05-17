Лаутаро является главной целью «Барселоны»

Полузащитник «Байера» Кай Хавертц не является приоритетной целью «Барселоны» на трансферном рынке, информирует As.

Отмечается, что представители клуба следят за выступлениями хавбека на протяжении нескольких лет, однако в настоящий момент каталонцы намерены усилить состав игроками иного типа.

Главной целью «Барселоны» называется форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, также она заинтересована в подписании хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича или полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Ранее сообщалось, что «Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока. (sports.ru)

| 2020-05-17T18:06:28+00:00 17 мая 2020, 20:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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