Лаутаро является главной целью «Барселоны»

Полузащитник «Байера» Кай Хавертц не является приоритетной целью «Барселоны» на трансферном рынке, информирует As.

Отмечается, что представители клуба следят за выступлениями хавбека на протяжении нескольких лет, однако в настоящий момент каталонцы намерены усилить состав игроками иного типа.

Главной целью «Барселоны» называется форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, также она заинтересована в подписании хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича или полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Ранее сообщалось, что «Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока. (sports.ru)