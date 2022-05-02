Известный азербайджанский писатель Лала Умуд представила три новые книги — «Время колокольчиков», «Intuisiya», «Сказочные приключения Ежкина и Картошкина, двух весёлых ёжиков».

Презентация новинок состоялась в Доме русской книги в Баку.

В новую книгу «Время колокольчиков» вошли 12 рассказов. Книга написана доступным каждому читателю литературным языком, и может легко «разойтись на афоризмы», — говорит # редактор книги Саида Зохрабова.

«Время колокольчиков» — это честная книга, затрагивающая главные вопросы, которые человек задаёт Богу и самому себе. В наше время девальвации смысла, эти рассказы особенно актуальны, с их серьёзным философским содержанием, глубиной духовного поиска, и простым языком», — рассуждает Лала Умуд.

Книга «İntuisiya», ранее вышедшая на русском, ныне представлена на азербайджанском языке. Что касается полюбившейся детской аудиторией книги про Ежкина и Картошкина, то на этот раз писатель порадовала юных читателей выходом третьей части книги.

В интервью # филолог, языковед, переводчик, член Союза художников и Союза писателей Азербайджана Лала Умуд призналась, что книга «Время колокольчиков» — это олицетворение нового этапа жизни.

«Мотивацией для меня стали слова нашего дорогого Президента Ильхама Алиева, который сказал: «Теперь для нас начинается новая эра- эра созидания!»», — говорит она.

Многие читатели уже успели охарактеризовать книгу «Время колокольчиков» — Азбукой жизни.

«Наверное, это потому, что в моих рассказах, человек проходит жизненные перипетии, самостоятельно преодолевает трудности и при всем этом остается Человеком. Добрым, чутким. Не озлобившимся, а умудренным, просветленным. «Время колокольчиков» – своеобразный гимн гармонии Человека и Неба!», — говорит Лада Умуд, подчеркивая, что ее мотивирует любовь.

«Любовь к родному Азербайджану, к сыну, к моим добрым и отзывчивым соотечественникам. Я вообще считаю — любовь начало начал! Невероятный приток творческого вдохновения после нашей Победы в Отечественной войне. Кстати, в колокольчиках четыре рассказа из будущей книги «Когда цветет Хары Бюль — Бюль», — призналась автор, анонсируя таким образом свою следующую книгу.