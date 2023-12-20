«С гордостью отмечаю, что сегодня Азербайджан является пространством, где этническое и религиозное разнообразие сохраняется как национальное достояние, созданы равные условия для всех конфессий, одним из адресов мультикультурализма в мире».

Как сообщает #, об этом говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Папе Римскому Франциску по случаю Рождества.

«Между представителями различных народов и религий, которые, как это было исторически, и ныне проживают в нашей стране в условиях мира, доброты, взаимного уважения и доверия, царят образцовые дружеские и братские отношения. Сохранение этнокультурного разнообразия, межрелигиозной гармонии, религиозно-духовного наследия и мультикультурных ценностей в нашем обществе является одним из основных направлений нашей государственной политики. Наши граждане-христиане вместе с представителями других вероисповеданий в Азербайджане активно участвуют во всех сферах общественно-политической жизни нашей страны, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего государства. Уверен, что христианская община и впредь будет прилагать силы и способности во имя прогресса и благополучия своей Родины – Азербайджана», — говорится в письме.