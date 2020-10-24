Лачинский и Губадлинский районы подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении

Армения прибегла к очередной провокации для предотвращения операций подразделений Азербайджанской Армии в Лачинском и Губадлинском направлениях.

Как сообщает Минобороны, в настоящее время ракетные и артиллерийские установки противника, занимающие боевые позиции на территории Горисского и Гафанского районов Армении вблизи государственной границы, подвергают интенсивному обстрелу территории Лачина и Губадлы.

Цель противоположной стороны — вынудить Азербайджанскую Армию открыть огонь по территории Армении.