Лачинский и Губадлинский районы подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу с территории Армении

Армения прибегла к очередной провокации для предотвращения операций подразделений Азербайджанской Армии в Лачинском и Губадлинском направлениях.

Как сообщает Минобороны,  в настоящее время ракетные и артиллерийские установки противника, занимающие боевые позиции на территории Горисского и Гафанского районов Армении вблизи государственной границы, подвергают интенсивному обстрелу территории Лачина и Губадлы.

Цель противоположной стороны — вынудить Азербайджанскую Армию открыть огонь по территории Армении.

| 2020-10-24T15:53:11+04:00 24 октября 2020, 15:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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