Кандидат на пост президента Турции, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылычдароглу подтвердил намерение в случае победы отправить сирийских беженцев на родину, но подчеркнул, что им нужно предложить «человеческие условия».

«Мы хотим, чтобы они могли жить в своей собственной стране. Мы построим им дома, школы и детские сады и, таким образом, вернем их обратно. Тем самым будет ослаблена напряженность как для Европы, так и для нас», — утверждал Кылычдароглу. Он заверил, что в его планы не входит переправлять беженцев в Европу. «У нас нет намерения посылать их в Европу. Мы не хотим порождать проблемы, но [хотим] решить их посредством рациональной политики», — заявил кандидат от оппозиции в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

В то же время Кылычдароглу отметил, что для создания «человеческих условий» для беженцев потребуются и деньги от ЕС. «Мы сядем и поговорим с ними [европейцами]», — сказал он.

Коснувшись проходящих в Турции выборов, Кылычдароглу выразил уверенность в том, что выиграет. «Мы победим и попрощаемся с [действующим главой государства Реджепом Тайипом] Эрдоганом демократическим путем», — утверждал он.