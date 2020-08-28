Купит ли Баку российскую вакцину?

Первый визит нового главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву проходил под шум ухудшившихся отношений между Москвой и Баку. Поэтому большинство экспертов, аналитиков, обозревателей, внимательно читали и слушали речь двух министров, касаемую политического вопроса, а именно карабахского конфликта и двухсторонних отношений.

Но между строк Джейхун Байрамов заявил о том, что Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины «Спутник V», в первую очередь со стороны ВОЗ», — сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан как государство — участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.

Уже вчера вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24», заявила о том, что многие страны выразили желание приобрести российскую вакцину против коронавируса.

«Сегодня, по информации Министерства иностранных дел России, выразили желание приобретения вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира», – сказала Голикова. Среди стран, обратившихся к России, Голикова назвала Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан.

Вопрос вакцины от коронавируса сегодня нужно рассматривать не как здоровую конкуренцию между разными странами, научными центрами и системами здравоохранения разных стран, а исключительно как политико-экономическое и, даже в какой-то степени, геополитическое противостояние. Словом, сегодня идет самая настоящая драка за рынки сбыта еще несуществующей вакцины.

Россия первая страна, которая заявила о том, что она произвела вакцину. Многие независимые СМИ, лабораторные центры, инфекционисты уже критикуют российскую вакцину, заявляя о том, что российская вакцина не прошла все фазы испытаний, и она имеет побочный эффект. Аргументируют они это тем, что их вакцины находятся только еще на второй стадии и за такие сжатые сроки Россия просто не смогла бы провести испытание на нужном уровне. Как отмечает издание «Фонтанка», российская вакцина имеет около 144 побочных эффектов.

«У 38 добровольцев обнаружили 144 разных побочных эффекта. Большинство из них признаны неопасными для здоровья. Однако отмечается, что часть из нежелательных воздействий препарата не исчезла даже спустя полтора месяца после вакцинации. Среди побочек называют повышенную температуру, головную боль, диарею, астению и различные недомогания. В месте укола наблюдались отёки и зуд», — говорится в материале издания.

Поэтому США начала вводить санкции против российской вакцины. Так, в санкционный список Министерства торговли США вошли 5 научно-исследовательских институтов Минобороны России. Руководитель одного из этих НИИ Сергей Борисевич заявил, что в ходе исследований были доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность.

Но помимо российских учреждений в санкционный список США попали и 30 китайских учреждений. Китай также заявил о том, что их вакцина уже на завершающей стадии и в скором времени они начнут массово производить и продавать ее.

Кстати, отдельная тема – это цена самой вакцины. Российская вакцина будет стоить примерно 10 долларов за две ампулы, китайская вакцина будет стоить 144 доллара. Разница, конечно же, существенна и можно даже сказать, что если российская вакцина не фейк, то цена китайской вакцины просто не конкурентоспособна.

Отдельная тема – это то, что в России, несмотря на снятие всех карантинных ограничений, официальная статистика заражения стабильно держится в районе 5000. Если есть вакцина, то почему бы не вакцинировать всю страну? Но, по всей видимости, ни сами граждане России, ни правительство не рискуют пока приступать к массовой вакцинации.

Соответственно, понятно, что объявление о вакцине – это все-таки больше про политику, нежели о медицинском открытии, которая может спасти мир. Тут возможен еще один момент: Россия нашла вакцину, но из-за того, что она не прошла все стадии, она не начала массовое производство. Тут важно было первым заявить о себе, а потом еще несколько месяцев подождать и узнать все результаты, а за это время выстраивать свою международную политику с призмы потенциального и возможного рынка для своей вакцины.

Тем не менее, можно уверенно сказать только то, что Азербайджан не купит ту вакцину, которую не будет рекомендовать ВОЗ, а какую будет она рекомендовать – это тема еще долгих политических баталий, которые развернутся после того, как все вакцины, как «горячие перашки», придут на рынок.