ВВС Германии заказывают 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35. Федеральное правительство уже выразило заинтересованность в покупке оружия Вашингтону в 2022 году. Цена закупки всего пакета самолетов, включая вооружение — восемь миллиардов евро.

Хотя вместе с F-35 уже заказано несколько ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», процесс заказа крылатых ракет JASSM был отложен. Это было инициировано несколько дней назад, и, по информации BILD, официальный контракт на покупку теперь ожидается осенью этого года.

Это дает ВВС еще одно оружие дальнего действия: производитель Lockheed-Martin указывает дальность действия как минимум 926 километров. Фактическая максимальная дальность полета, которая также зависит от высоты и скорости несущей системы, держится в секрете.

Крылатая ракета JASSM используется для точной борьбы с особо важными целями: в 2018 году в результате авиаударов США с применением JASSM был уничтожен завод по производству химического оружия, принадлежащий режиму Асада.

«В долгосрочной перспективе закупка крылатых ракет JASSM может заменить нынешние Taurus в арсенале ВВС Германии», — говорится в статье.

Несколько сотен крылатых ракет Taurus уже получили, среди прочего, улучшение систем GPS-навигации против помех в рамках так называемого капитального ремонта-1.

Тем не менее, JASSM-ER, разработанный несколькими годами позже, скорее всего, будет как минимум равняться Taurus с точки зрения навигации и точности прицеливания.

Даже когда речь идет о борьбе с особо защищенными целями, американские крылатые ракеты вряд ли менее пригодны, чем Taurus.