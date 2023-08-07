Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого он попросил американскую сторону поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве заявил, что Кулеба выразил благодарность Соединенным Штатам за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить Киеву ATACMS «для усиления дальнобойных возможностей Украины».

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента Мэтта Миллера, также украинский дипломат и Блинкен обсудили «развитие контрнаступательных усилий Украины, недавние разговоры о справедливом и прочном мире в Украине, состоявшиеся в Джидде, Саудовская Аравия, и долгосрочные договоренности о безопасности между двумя странами».