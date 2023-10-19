Пентагон передал Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты ATACMS с истекшим или почти истекшим сроком годности, пишет Forbes.

По данным издания, речь идет о ракетах модификации М39, которая была разработана в 1990-х годах. Каждая из них имеет длину 3,9 метра и вес около двух тонн. Ракеты оснащены боеголовками, содержащими 950 суббоеприпасов М74 размером с гранату. При запуске с гусеничных или колесных артиллерийских пусковых установок они могут бить на расстояние до 160 км.

Как отмечает Forbes, армия США имеет в своем арсенале сотни просроченных или почти просроченных М39. Администрация президента Джо Байдена тайно отправила в Украину около 20 устаревших ракет ATACMS, писала New York Times. Однако перед отправкой военные проверили работоспособность их твердотопливных двигателей.

В Белом доме до этого подчеркивали, что США поставят Украине ATACMS, «не рискуя» собственной боеготовностью. При этом новая модификация ракет М57 останется на складах Вооруженных сил США.

Тем не менее старые ATACMS остаются грозным оружием: они могут зачищать российские аэродромы и объекты материально-технического снабжения, а также взрывать закопанные бункеры и разрушать командные пункты.

После получения ATACMS украинская армия с помощью HIMARS выпустила по одной М39 по двум авиабазам в Луганске и Бердянске. По данным командования специальных операций Украины, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов, зенитно-ракетная установка и склад боеприпасов. При этом ведомство не уточнило, были ли применены ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение ракет. «Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно — ATACMS себя показали», — написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки дальнобойных ракет не изменят ситуацию на линии соприкосновения. По его мнению, они только «продлят агонию» Украины, но не приведут к результатам. Несмотря на то, что ATACMS создают «дополнительную угрозу», Россия сможет отражать их атаки, заявил Путин.

Поставки ATACMS в Украину способны поменять расстановку сил на фронте, считают аналитики Института изучения войны (ISW). Россия будет вынуждена рассредоточить и отвести дальше от линии фронта военную авиацию, а также перевезти в тыл склады боеприпасов. Это на время снизит оборонительные и наступательные возможности российской армии и вызовет большие проблемы с координацией операций. (moscowtimes.ru)