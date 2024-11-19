Украина имеет в своем арсенале американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS и будет их применять для ослабления военного потенциала России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

«Извините, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности. В Украине есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинный «Нептун» и не один. И теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать», — подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отметил президент, Украина работает над тем, чтобы все страны поддержали решение об усилении нашего государства дальнобойными средствами поражения. Зеленский заявил:

«Я думаю, после заявлений о ядерном оружии (о российской готовности использовать ядерное оружие — УНИАН), уже и Германии пора поддержать соответствующие решения (о предоставлении ракет Taurus — УНИАН)».

Глава государства отметил, что к решениям о разрешении на применение западного дальнобойного оружия по территории России важно добавить «количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал Российской Федерации, где бы он ни находился».