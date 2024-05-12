Воздушные силы Украины переняли тактику ВВС США времен войны во Вьетнаме, чтобы уничтожать российские средства противовоздушной обороны (ПВО) на линии фронта, пишет Business Insider, изучив видео полетов украинской боевой авиации.

Тактика, которая получила название «дикая ласка», предполагает, что пилоты реактивных самолетов позволяют радарам ПВО противника обнаружить себя. После этого радиолокационные волны отслеживаются вплоть до их источника, а затем по установленным координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM).

США поставляют Украине ракеты HARM класса «воздух — земля» с середины 2022 года. Дальность их полета составляет около 150 км. Они способны обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения радиолокационных систем. Американские военные применяли HARM в этих целях в Ливии, Ираке и бывшей Югославии.

При этом ракеты HARM сложно адаптировать для запуска с самолетов МиГ-20 и Су-27 советского производства, которые составляют основу авиапарк украинских ВВС. Чтобы сделать имеющиеся самолеты совместимыми с западным оружием, Киев использовал планшеты iPad, с которых осуществлялось управление ракетами, говорил замминистра обороны США Уильям ЛаПланте.

Однако в этом году Украина должна получить западные истребители F-16, которые предоставят Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Первые истребители прибудут в июне—июле.

«Украина явно перенимает опыт западной военной мысли», — говорит аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс. По его словам, применение тактики «дикой ласки» связано с высоким риском, но «игра стоит свеч». Он добавил, что российские средства ПВО остаются главной целью для украинской армии, которая пытается уничтожить их с помощью авиации, ракет GMLRS и ATACMS, беспилотников и даже рейдов спецназа.

Но российские войска также адаптируются к атакам, отмечает старший научный сотрудник по вопросам авиации и технологий лондонского аналитического центра RUSI Джастин Бронк. По его словам, теперь запуски HARM служат «скорее подавляющей, чем разрушительной цели»: российские операторы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) выключают свои радары и быстро перемещаются, чтобы избежать поражения.

«Это оставляет короткое окно, в течение которого другие ударные системы, такие как ракеты HIMARS или ракеты Storm Shadow, могут достичь близлежащих целей с гораздо меньшим риском быть перехваченными российскими ЗРК», — отметил Бронк. (moscowtimes.ru)