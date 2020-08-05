Кухонным ножом можно нарезать не только хлеб, но и порезать человеческое горло…

Пожалуй, до сих пор самым опасным человеческим открытием следует считать открытие цепных ядерных реакций, которое в удивительно короткие сроки привело к изобретению самого страшного оружия всех времен и народов, т.е. атомного или ядерного оружия, а в последствии к таким кровавым и разрушительным трагедиям, как атомная атака против Хиросимы и Нагасаки, ставшим самыми трагическими событиями не только всего прошлого века, вообще всех времен и войн, т.к. за всю историю человечества не было даже стихийных бедствий, которые по разрушительной силе были как-то сравнимы с атакой на два японских города.

Неслучайно, что после страшной атомной атаки двух японских городов не только представители культуры или гуманитарных наук, даже физики, принимавшие непосредственное участие в создании атомной бомбы, пережили весьма тяжелый духовный кризис. Но были и иные мнения; например, Эйнштейн не раз говорил, что ядерные изобретения человечества, в том числе, атомное и ядерное оружие безопасны так же, как обыкновенные спички.

Да, 75 лет тому назад, именно в начале августа американцы фактически уничтожили два японских города, тем самым известив все человечество о создании нового и страшного оружия, и как выразился тогдашний президент Гарри Трумэн, о начале американской эры в мировой политике…

Но мы не намерены останавливаться на этих событиях, несмотря на то, что, как уже заметили чуть выше, от тех страшных событий нас отделяют семьдесят пять лет, и мы все эти годы жили в политической атмосфере, одной из главных реалий которой были атомное и ядерное оружие.

Нет, мы намерены сказать всего лишь пару слов об общественном и научно-техническом прогрессе, об отношении к ним отдельного человека и всего человечества, в частности, о проблемах социальных сетей, которые так широко обсуждаются в эти пандемические дни.

С самого начала, как только гомосапиенс начал активно осваивать окружающее его пространство, люди, особенно, интеллектуалы разделились на два лагеря: одни позитивно отнеслись к прогрессу и активно поддерживали его, другие же, наоборот, весьма пессимистично настроились в отношении этого весьма важного, в то же время весьма спорного феномена.

Надо сказать, что подобные философские споры или душевно-нравственные переживания продолжаются и по сей день: каждый крупный акт общественного, научно-технического прогресса и социального развития порождает своих Шопенгауэров или других представителей «мировой скорби».

Дело в том, что каждое человеческое открытие и изобретение есть не только важный интеллектуальный акт, но и новый общественный инструмент – каждое человеческое открытие, благодаря человеку, рано или поздно приобретает свое социальное содержание, свою суть, которые отсутствуют в самом начале процесса. Тут мы можем вновь вспомнить то же ядерное оружие, но еще раз заметим, что нас интересует другая проблема: социальные сети и отношения к ним.

Вопрос вновь актуализировался в Азербайджане после принятия очередного закона турецким парламентом.

Понятно, что социальные сети — новое, без преувеличения можно сказать весьма важное общественное и психологическое явление в нашей жизни, и они должны быть включены в наше общее юридическое пространство.

Даже самые либеральные или, как говорится, модерн подходы к социальным сетям должны быть в конечном итоге, юридически закреплены, потому что в любой сфере юридическое урегулирование необходимо не только, как рычаг давления, но и как нормативная база для нормального и естественного функционирования.

Наше краткое, беглое обсуждение мы начали с человеческих изобретений и прогресса, даже с ядерного оружия, а потом выяснилось, что нас интересуют политические страсти вокруг социальных сетей. Но, поверьте, и это естественно, т.к. благодаря именно человеку различные открытия и изобретения получают социальный статус, собственную форму и содержание социального функционирования. В этом отношении социальные сети вовсе не являются исключением: наверное, создавшие их люди даже не думали, что они будут использованы, как трибуны для ругательств и оскорблений не только отдельных людей, но даже властей. Кто виноват в этом? Мы или создатели социальных сетей?

Мы постоянно отмечаем, что самым обычным, простым кухонным ножом можно порезать не только хлеб, но и человеческое горло! Важно понимать, что не предмет определяет главное свое назначение, а мы, обычные люди используем их в тех или иных целях.

Понятно, что рано или поздно все мы согласимся с тем, что социальные сети необходимо регулировать. Но признаться, мне это слово, т.е. «регулирование» не очень-то нравится, я бы сказал так: мы обязаны включить и социальные сети в наше общее юридическое пространство, потому что свобода «в борьбе» с безопасностью, как правило, «проигрывает». А этого ни в коем случае допускать нельзя, т.к. даже критерии и соображения безопасности не должны нарушать и ограничивать самое ценное для человека – его свободу.