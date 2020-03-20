Кто разваливает РАУ?

«Рада азербайджанцев Украины» (РАУ) рушится на глазах, просуществовав всего год. Напомню, что учредительный съезд РАУ состоялся 14 апреля 2019 года в Киеве. На съезде присутствовали 150 азербайджанских делегатов со всех регионов Украины, народные депутаты Украины, работники посольства Азербайджана, известные предприниматели и культурные деятели, ученые. Почетным гостем был председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов. В РАУ вошли такие крупные диаспорские организации, как Конгресс Киевских Азербайджанцев (ККА), Объединенная Диаспора Азербайджанцев Украины (ОДАУ) и Объединенный Конгресс Азербайджанцев Украины (ОКАУ). Руководители этих трех организаций, соответственно, Олег Крапивин, Хикмет Джавадов и Ровшан Тагиев стали сопредседателями РАУ. В ходе съезда эти три крупнейшие организации приняли решение об объединении, определили свой устав и логотип. Генеральным секретарем РАУ избран Сеид Гадмалиев.

То, повторюсь, было год назад. Прекрасно помню, что созданию РАУ, проведению учредительного съезда, в целом налаживанию отношений между руководителями ОДАУ и ОКАУ активно препятствовал, теперь уже бывший, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев. Ему была выгодна конфронтация, порой публичная, между двумя крупными диаспорскими организациями. Господин Худиев планировал разделять и властвовать. Госкомитет по работе с диаспорой, наоборот, жаждал устранения любых конфликтов между диаспорскими организациями и приложил огромные усилия для их объединения в рамках РАУ. Руководители ОКАУ и ОДАУ, каждый по отдельности, лично мне и не раз указывали на деструктивную роль посла А.Худиева.

Его, в итоге, как известно, отозвали с занимаемой должности. Данное событие было с радостью встречено той частью азербайджанской диаспоры, которой наиболее сильно насолил господин Худиев. Они провели частную вечеринку в одном из киевских ресторанов. Среди ее участников был руководитель ОДАУ Хикмет Джавадов, председатель Совета старейшин, бывший посол Азербайджана в Украине Талят Алиев, генсек РАУ Сеид Гадмалиев и иные лица. Да, празднование в итоге вылилось в излишне эмоциональное проявление радости по поводу отзыва А.Худиева с должности посла нашей страны в Украине. Кадры с этой вечеринки, кто-то из ее участников, разослал знакомым, а оттуда она попала в местные СМИ.

Но, еще раз подчеркиваю, что это была частная вечеринка, а не учредительный или отчетно-выборный съезд ОДАУ или иной организации, Увы, этого упорно не хотят понимать и признавать в ОКАУ. Данная структура распространила заявление, подписанное Р.Тагиевым и руководителями региональных отделений ОКАУ, с осуждением лично Х.Джавадова и ОДАУ. Заявление это красуется на странице Р.Тагиева в Фейсбук. Там же есть пост, согласно которому участникам частной вечеринки в Киеве нужно «запретить их контакты с официальными кругами нашей страны». То есть, Р.Тагиев и возглавляемый им ОКАУ выдвинул ультиматум, перешел к открытому шантажу Госкомитета, который обвинен в поддержке ОДАУ.

Естественно, ОДАУ ответило на эти обвинения. В заявлении этой организации говорится о том, что ОДАУ осуждает любые действия, направленные на ослабление РАУ, которая была создана для совместного обеспечения интересов азербайджанской диаспоры в Украине. Кроме того, ОДАУ указывает на предвзятость в позиции ОКАУ и призывает всех действовать в рамках устава РАУ. Есть также в заявлении ОДАУ напоминание о том, что в соответствии с Уставом общественных организаций, а ОДАУ является именно таковой, она не несет ответственности за действия своих членов.

И еще хочу кое о чем напомнить. Когда Госкомитет по диаспоре примирил организации, возглавляемые Р.Тагиевым и Х.Джавадовым, без чего было невозможно создание РАУ, тогда стороны подписались под договором, согласно которому запрещена любая открытая, взаимная критика. Как видим, опубликовав заявление против ОДАУ, именно Р.Тагиев нарушил этот договор. Кстати, позиция Р.Тагиева просто поразительна. Он регулярно пытается «пропетлять между струйками».

Ведь все помнят, что было время, когда он и возглавляемая им ОКАУ требовала отзыва А.Худиева с поста посла Азербайджана в Украине, мотивируя это тем, что он вносит разлад в работу нашей диаспоры в Украине. Кроме того, Р.Тагиев, как лично мне и не раз он сам заявлял, не разговаривает по сей день с А.Худиевым, ожидая со стороны отозванного посла извинений. Наконец, Р.Тагиев прекрасно осведомлен о причине, по которой ряд представителей азербайджанской диасплоры на частной вечеринке так радовались уходу А.Худиева с должности посла. Как человек, также знающий о сути дела, могу сказать, что А.Худиев стремился к тому, чтобы ряд представителей нашей диаспоры в Украине были депортированы в Азербайджан. Лично мне он радостно щебетал, что бизнес того же Х.Джавадова в Украине «отожмут».

Как указывал мне Р.Тагиев, немало пакостей сделал А.Худиев и ему, а также друзьям главы ОКАУ. Тем удивительнее ныне наблюдать за тем, как Р.Тагиев и ОКАУ призывают дистанцироваться от того, каким именно послом был Азер Худиев! Это очевидная манипуляция, это попытка забыть о причине, которая привела к празднованию отзыва господина Худиева. Да, повторюсь, можно осуждать методы празднования этого решения, но бесчестно использовать этот эпизод для озвучивания ультиматумов.

Складывается впечатление, что Р.Тагиев и возглавляемая им организация искала повод для выхода из РАУ. Это их право. Но, можно было сделать это иначе, не нарушая договоренности и не изображая из себя обиженных и оскорбленных в лучших чувствах.

В любом случае, никто, даже в случае развала РАУ, не мешал, не мешает и не будет мешать ОКАУ или ОДАУ осуществлять различные проекты, действовать во благо Азербайджана, нашей диаспоры в Украине.