«Cui bono? Cui prodest?» (Кому выгодно?) – этот путь рассуждений, рекомендованный в I веке знаменитым римским юристом и консулом Кассианом Лонгином Равиллой римским судьям при разборе судебных дел для обнаружения или самого преступника и (или) того, кто за ним стоит, направляет его действия наряду с вопросом «Как такое прошляпил «Моссад», со вчерашнего дня занимает умы лидеров всех стран, политиков, международных экспертов, общественных деятелей, и даже простых людей почти на всей планете.

Потому как это злонамеренное, вероломное, кровавое, наглое вторжение террористов «ХАМАС» на территорию Израиля с массированным ракетным обстрелом израильских городов, жестоким убийством и пленением женщин, детей, военных имеет далеко идущие последствия не только для Ближнего Востока, но и всего мира.

Облетевшие весь мир зловещие кадры насилия над взятыми в плен гражданским населением и военными потрясают своей жестокостью и бесчеловечностью. Ничего не напоминает? Ходжалы, Буча, Ирпень, Мелитополь… Сценарий один и тот же – связанные руки и ноги, карательные действия, насилие, казни и расстрелы в упор.

Становится стыдно за дикую жестокость наших единоверцев. Это позор для мусульманского мира. Истинно верующий мусульманин не может быть настолько жесток. Каждая сура Священного Корана, ниспосланного Творцом, именем которого эти террористы убивают людей, начинается словами — «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного». Пророк Мухаммед, посланник Аллаха, своей добротой даже к животным, воспитывал у своей паствы милосердие. «Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо, и если придётся убивать, то убивайте хорошим способом, и когда будете резать животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас, как следует наточит свой нож, и пусть избавит животное от мучения».

«Не убивайте детей, стариков и женщин, не трогайте их, покуда они укрываются (т.е. не участвуют в сражении против вас)», — эти напутствия одного из ближайших сподвижников Пророка Абу Бакра своим воинам перед битвой свидетельствуют о том гуманизме и благородстве, которые несет в себе исламская религия. Истинный мусульманин в бою должен быть бесстрашен, храбр, мужественен, но никак не может уподобляться варварам. Те нелюди, которые вчера и сегодня режут и расстреливают мирных израильтян и даже не имеющих отношения к Израилю гостей страны, не могут нести в себе ВЕРУ и называться мусульманами.

В бесчеловечных поступках этих извергов явно и однозначно прослеживается почерк тех нелюдей, которые совершают преступления на украинской земле. О том же свидетельствуют сам план и реализация вторжения, а также используемое террористами ХАМАС вооружение.

Еще одним подтверждением этого предположения является выбранный для нашествия день – похоже на подарок ко дню рождения лидера всех убийц и террористов планеты. Война на Ближнем Востоке — прекрасный повод для отвлечения внимания мира от украинской войны и от самой России.

Другим и основным выгодоприобретателем войны против Израиля, естественно, является Иран, который, в отличие от играющей в «миротворца» России, открыто заявил о поддержке ХАМАС. И сегодня представитель военного крыла «Изз ад-Дин аль-Кассам» Абу Убейда в своем выступлении на митинге поблагодарил Иран «за предоставление нам оружия, денег и другого оборудования». Он признался: «Иран дал нам ракеты для разрушения сионистских крепостей и помог нам противотанковыми ракетами». А сам президент Ирана Эбрахим Раиси даже позвонил лидеру ХАМАСа Исмаилу Хании и выразил свою признательность повстанцам этой группировки. «Вы порадовали исламскую нацию этой инициативой», — цитирует в своем сегодняшнем заявлении ХАМАС иранского президента.

О том, что одним из основных бенефициаров этой войны является Иран, # уже подробно писало в статье «Ближневосточный многоугольник: Израиль-Иран-Россия-Украина» , поэтому не станем повторяться, но отметим: подтолкнув ХАМАС к вторжению в Израиль, Иран рассчитывал расстроить дипломатические усилия США по мирным переговорам Саудовской Аравии и Израиля, и предотвратить «Соглашение Авраама» и будущее переустройство Ближнего Востока, направленное на мирное сосуществование народов, исповедующих различные религии.

И на сегодня, похоже, Ирану это удалось. Исламский мир в какой-то степени выразил солидарность с Палестиной, однозначно поддержали ее Сирия и Ирак, даже генеральный секретарь движения Наджаба заявил о готовности присоединиться к войне против Израиля, в несколько в мягкой форме выразился Катар, Турция выступила за независимость Палестины, предложив себя в качестве переговорщика, а позиция Саудовской Аравии была несколько сдержанной, но все же ответственность в королевстве возложили на Израиль из-за «продолжающейся оккупации и лишения палестинского народа его законных прав».

По истечении двух дней после военного вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля с учетом происходящих событий и звучащих с обеих сторон конфликта и мирового сообщества заявлений можно констатировать: если Израилю не удастся в кратчайшие сроки обезвредить руководство ХАМАС, освободить свои территории от проникших туда террористов, вызволить своих пленных и, вообще, окончательно решить вопросы безопасности, то из искры возгорится пламя, которое может охватить весь Ближний Восток с вытекающими отсюда последствиями для всего мира, учитывая оказанную ведущими западными странами поддержку Израилю.

Кстати, это то, о чем, в том или ином виде, и мечтает Кремль. Москве нужен мировой хаос и все равно, откуда он будет исходить – из Украины ли, Южного ли Кавказа, из Ближнего Востока, или даже из самой Америки, в президентские выборы которых активно вступили ее агенты влияния из трамповского MAGA.

Но главным бенефициаром этого хаоса все же надо считать третью силу — тяжеловеса Китай, который руками России и Ирана будет таскать каштаны из огня.

Вызывает сожаление, что в руководстве ведущих мировых держав сегодня нет современных рузвельтов и черчиллей, рейганов и тетчер, Америка давно утратила приписываемую ей роль «мирового жандарма», нет лидера, способного ударить кулаком по столу и осадить разошедшихся кровопийц. Нет уже и ООН, если в ее Совете Безопасности заседает страна, лидер которой официально признан преступником. Остается уповать только на Господа…