После вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал масштабную операцию против них и сектора Газа. Сейчас рано судить о всех перипетиях военных действий, поэтому рассмотрим военно-стратегические и политические последствия вторжения.

Уже сейчас совершенно ясен большой провал, как израильского разведывательного сообщества, так и в определенной мере военного, а также политического руководства. Причем ошибки политиков привели к очевидной неудаче военных.

Как рассказал офицер ЦАХАЛ в запасе одному украинскому Youtube-каналу Давид Шарп, за несколько дней до вторжения в докладе правительству разведка утверждала, что руководство ХАМАС не заинтересовано в военных действиях, так как запросило увеличение квоты для палестинцев, работающих в Израиле. Теперь ясно, что это было прикрытием и введением в заблуждение, но разведка это не вскрыла.

Несомненно, что после окончания боевых действий, как это неоднократно было в прошлом, в Израиле глубоко проанализируют причины такого провала разведсообщества и кто-то понесет ответственность. Наступит она и для военного руководства, которое допустило халатность и не выполнило рутинные действия по необходимому уровню боеготовности, предусмотренные соответствующими протоколами. Чьи-то погоны точно полетят.

Пока же мы имеем пиаровский и политический результат. Одни из самых эффективных в мире разведслужбы таковыми теперь считаться не могут. И это будет иметь не только непосредственный эффект, но и последствия при взаимодействии с аналогичными организациями союзников и партнеров Израиля.

Определенный расчет организаторов и планировщиков вторжения был на внутреннюю дезорганизацию израильского общества, в котором обострились противоречия по поводу дальнейшего развития страны. Продолжающиеся протесты против судебной реформы создавали впечатление определенного развала государственных структур, который, как казалось, перебросился и на ЦАХАЛ. Внешне это вроде бы подтверждалось сложными отношениями между военным и политическим руководством. Однако произошло противоположное, общество консолидировалось для отражения нападения.

Сейчас в Израиле многие говорят о том, что политика премьера Нетаньяху поддержки ХАМАС, вплоть до его финансирования, против палестинской администрации в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) оказалась не только провальной, но и способствовала столь наглым и вызывающим действиям.

В той или иной мере это скажется на внутриполитическом развитии Израиля после победы над ХАМАС.

Возникает впечатление, что ХАМАС, его руководство и даже рядовые боевики были принесены в жертву долгосрочным целям тех, кто приказал верхушке террористов вторгнуться в Израиль. С военной точки зрения такая операция не дает никаких шансов на долгосрочный успех. Силы неравные и несравнимые. Израиль теперь ведет не локальную операцию, а полномасштабную войну с привлечением всех наличных сил и средств. Уже давно не проводилась частичная мобилизация, а теперь она стала фактом.

Террористический разгул с убийством мирных жителей не оставил ни политическому руководству, ни военному никакого выбора, кроме полной ликвидации не только руководства ХАМАС, но и всей военной инфраструктуры организации. Теперь ЦАХАЛ не ограничится авиационными и артиллерийскими ударами, а проведет полную наземную операцию с уже отмеченными последствиями.

Теперь рассмотрим политические аспекты, и кто является бенефициарами вторжения в Израиль.

Главным из них является Иран. Именно аятоллы вдохновители и организаторы вторжения. Они же решили в определенной мере пожертвовать ХАМАС, которая существенно пострадает по завершении военных действий.

Второй целью Тегерана было сорвать или затормозить финализацию политического урегулирования отношений Израиля с рядом арабских государств и в первую очередь с Саудовской Аравией.

Эр-Риад, наряду с другими целями, планировал через урегулирование с Израилем, улучшить отношения с Вашингтоном. В случае успеха нарастить в определенных пределах добычу нефти и способствовать некоторому падению цен на углеводороды.

Как понятно, Иран, а с ним и Россию такой оборот никак не устраивал, вот и осуществили вторжение и на какой-то период вопрос урегулирования отношений с арабскими странами остается открытым. Здесь есть успех, но как представляется временный.

Вторая цель Тегерана — военная. Она состоит в тестировании противовоздушной обороны Израиля, в ее способности противостоять столь массированному обстрелу. По заявлениям ХАМАС было выпущено более 5 тысяч ракет. Израильские власти говорят о 2,2 тысяч. Разночтение может быть в том, что военные не считают ракеты, которые били по открытой местности, их не сбивает ПВО, чтобы не тратить боекомплект. Считаются только те, что либо были сбиты над городами и военными объектами, либо все-таки куда-то попали. К разочарованию тегеранских заправил, израильская многоуровневая система ПВО показала завидную эффективность — 92-95% сбитых ракет, но были одиночные попадания.

Третья цель — запугать Запад, в первую очередь Европу арсеналом террористических средств и организаций. Если такая милитаризированная страна как Израиль на какой-то момент оказалась в весьма затруднительном положении, то, что говорить о неподготовленных, а война в Украине это наглядно показала, в военном отношении европейских государств и в какой-то мере США.

На этой основе как-то договориться с западными странами о каком-то компромиссе по ядерной сделке. Иран в нем очень нуждается, так как экономически уже не выдерживает, в стране растет недовольство населения, и одними репрессиями делу в полной мере не поможешь.

Тегерану очень нужно ослабление санкций и поэтому он старается угрозами добиться этой цели. Израиль проспал подготовку к вторжению, а Европа недалеко ушла. Масштабные теракты в ее городах, причем скоординированные и одновременные, вполне возможны, если Запад не пойдет на уступки по ядерной сделке и т.д.

Четвертая цель — показать своим соседям по Персидскому заливу, что длины иранских рук хватает, чтобы достать до Израиля, а до них гораздо ближе. Значит, конфликтовать с Тегераном себе дороже. Насколько они испугаются, очень большой вопрос. Может так получиться, что арабские страны, чтобы не испытывать судьбу как раз быстрее пойдут на договоренности с Вашингтоном, а после определенной временной паузы и с Иерусалимом.

Если говорить о России, то ее главной целью является управляемый хаос. Как представляется, в Москве считали, что нападение на Израиль заставит Запад и США в частности, уменьшить военную и дипломатическую помощь Украине и тем самым облегчить переход к переговорам, конечно, на российских условиях.

России достаточно важно, чтобы войны сейчас начинались в разных регионах мира и чтобы таким образом Запад не мог сосредоточиться на помощи Украине, а у Москвы были развязаны руки в продолжении войны на истощение, которую российский диктатор Владимир Путин считает реальным выходом из той ситуации, в которой он оказался в результате провала в Украине.

Второй опцией для Москвы является укрепление несколько пошатнувшихся, после существенного сокращения ее войск в Сирии, своих позиций на Ближнем Востоке. Это входит в противоречие с интересами Ирана и Турции, но в Москве считают, что сумеют договориться.

Кроме того, Москва показывает, что может воздействовать на Иран и его прокси, если идти в ее фарватере. Навряд ли такие расчеты оправдаются, но в Кремле не один раз ошибались и всегда по крупному.

Третьей целью Кремля является предотвращение поворота Иерусалима в сторону поддержки Украины, в том числе поставками вооружений. Уже сейчас в Израиле очень многие пеняют правительству и премьеру Нетаньяху, что так называемый нейтралитет в войне в Украине никак не умиротворил Москву. Наоборот, агрессор только закусил удила в своей поддержке Ирана.

Давно известно, что агрессор понимает только силу, уговоры и попытки задобрить ничего не дают. Рано или поздно, но они приводят к войне. Израиль наступил на давно известные грабли.

И, наконец, четвертая цель — попытаться несколько ослабить сотрудничество Израиля и Азербайджана. Оно давно у Москвы вызывает политическую изжогу. Как полагали в Белокаменной, если Иерусалим будет занят своими делами с соседями, то ему будет не до связей с Баку и у России появится некоторый люфт на Южном Кавказе.

В Украине события на Ближнем Востоке вызвали не просто очень большой интерес. Конечно, многие задавались вопросом, не скажется ли поддержка Израиля со стороны США некоторым снижением военной, политической и финансовой поддержки Украины. Ведь Израиль имеет Major Non-NATO Ally (MNNA) — Статус основного союзника США вне НАТО и Вашингтон должен всемерно помогать Иерусалиму, а у Украины такого статуса нет.

Как представляется, такие опасения напрасны. Во-первых, ЦАХАЛ является мощной армией и с террористами обязательно справится. Мощный ВПК Израиля обеспечил армию всем необходимым, поэтому в масштабных поставках страна не нуждается.

Во-вторых, боевые действия не продлятся долго, поэтому всего у ЦАХАЛ будет достаточно. Какие-то точечные поставки из США будут, но на помощи Украине они никак не скажутся.

Запад принял однозначное решение поддерживать Украину до ее полной победы и в этом смысле России рассчитывать не на что.

Отметим еще одного важного игрока на Ближнем Востоке — это Турция. Непосредственно в конфликт в Израиле Анкара вмешиваться не будет, но воспользуется моментом для решения своих дел с террористами в Ираке и Сирии. Последние действия Анкары в двух названных странах это подтверждают.

Даже если военная часть конфликта ХАМАС и Израиля завершится через несколько недель, продолжение перейдет в дипломатическую плоскость. И здесь следует ожидать появление на первом плане Китая. У Пекина есть рычаги воздействия как на Иран, так и на Россию. И это станет частью переговоров Си Цзинпина и Байдена в Вашингтоне в ноябре.