Египет и Израиль договорились приложить усилия для активизации мирного процесса на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы египетского государства по итогам телефонного разговора президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Израиля Яира Лапида.

«Состоялся обмен мнениями о ситуации на палестино-израильском направлении. Было решено провести двусторонние и многосторонние встречи с участием Египта, Израиля и главы Палестины в предстоящий период с целью активизации мирных переговоров» — сообщил официальный представитель Бассем Рады.

Египет, отмечается в сообщении, «продолжит усилия по достижению всеобъемлющего и справедливого мира на основе решения о сосуществовании двух государств и резолюций ООН».

Кроме того, в ходе разговора Лапид пообещал, что Израиль проведет «полное и прозрачное расследование» по поводу появившейся в израильских СМИ информации о братских могилах египетских военнослужащих, погибших в ходе войны 1967 года и похороненных в Иерусалиме.