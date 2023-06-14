На днях состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщает Министерство иностранных дел, в ходе беседы было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и вопросы их решения.

В указанных направлениях выражена договоренность о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран.

Эта информация, безусловно, привлекла внимание многих, если учесть то состояние, в котором находятся отношения двух стран.

Например, буквально на днях МИД Азербайджана обратился с призывом к своим гражданам не ездить в Иран. Это произошло после того, как иранцы арестовали азербайджанского студента Фарида Сафарли по обвинению в шпионаже.

Напомним, что отношения двух стран стали портиться с осени 2022 года, когда Иран провел серию военных учений на границе с Азербайджаном и стал открыто защищать Армению.

В конце января в Тегеране был совершен теракт против посольства Азербайджана, когда погиб один и ранены двое сотрудников посольства. После этого Азербайджан эвакуировал весь состав посольства.

В начале апреля Баку объявил персонами нон-грата 4-х сотрудников посольства Ирана.

В ответ Тегеран принял аналогичный шаг в отношении 4-х азербайджанских дипломатов.

В Азербайджане также было объявлено о разоблачении нескольких групп иранских шпионов.

Кстати, в прошлый понедельник глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил журналистам, что Иран предложил Баку восстановить работу дипмиссии Азербайджана в Тегеране, закрытой после террористического акта 27 января.

«Уголовное дело по факту нападения на посольство Азербайджана в Иране продолжается. Мы считаем, что это событие очень негативно повлияло на отношения двух стран. При этом, мы получили несколько запросов из Ирана относительно восстановления работы нашей дипмиссии», – сказал Байрамов.

«Азербайджанская сторона должна быть абсолютно уверена в том, что преступники, заказчики, будут привлечены к ответственности и сурово наказаны. Все гарантии, связанные с этим, должны быть предоставлены азербайджанской стороне не на словах, а на деле», – продолжил он.

Итак, что сулит этот разговор между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана? Возможна ли разрядка?

Может быть, Тегеран должен предпринять какие-то шаги навстречу, которые можно было бы расценить как дружественные намерения? Например, дать исчерпывающие объяснения по поводу того, как стал возможен теракт против посольства Азербайджана.

Или отношения все еще далеки от возможности урегулирования, и на то есть иные причины?

Своим мнением по этим весьма значимым моментам поделились с # известные зарубежные эксперты.

Рассуждая о последних подвижках в сфере ирано-азербайджанских отношений, трудно давать им однозначную оценку, отметил доктор Владимир Месамед из Института Азии и Африки Еврейского Университета в Иерусалиме.

«В самой сути отношений двух стран заложен большой конфликтогенный потенциал, который довольно часто реализуется, выливаясь в инциденты, подобные недавно случившимся. Безусловно, у двух народов существует взаимное влечение. Оно зиждется на территориальном соседстве, конфессиональном единстве, общности исторических судеб и др. Нынешний президент Э.Раиси обозначил даже фактор соседства главным приоритетом внешней политики. Его реализует новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который внес серьезный вклад в нормализацию отношений с соседними странами зоны Персидского залива.

Но нельзя забывать и о серьезнейших факторах отчуждения, где сочетается шиитская ментальность и тюркская этническая основа. И вот здесь заложен камень преткновения между исламским Ираном и Азербайджанской Республикой», — полагает Месамед.

Почти два столетия большая часть азербайджанцев была подданными Персии, а остальные – России/CCCP.

«Такое не могло пройти бесследно и не сказаться на изменении национального сознания “южных” и “северных” частей этноса, причем изменении в разных системах координат. В Иране происходит насильственная ассимиляция азербайджанцев с титульной персидской нацией. Северные азербайджанцы подверглись секуляризации и частично – европеизации. Нельзя не принять во внимание и то, что со строительством в Азербайджанской Республике независимого государства стал формироваться такой раздражающий Иран фактор как прозападная составляющая его политики. Это четко проявляется и в слагаемых его культурной жизни. Процитируем здесь американского исследователя Ариэля Козна — «Азербайджан – светское мусульманское государство, элита которого привержена западным ценностям». Разумеется, для Ирана такое неприемлемо. По этой причине «политическая элита как Ирана, так и Азербайджана периодически уходила во взаимные обвинения сторон, но позже двусторонние отношения возвращались в привычную колею. В последнее время, антизападный вектор иранской политики еще более обострился, вероятнее всего, под влиянием тех же факторов, максимально четко проявляющихся как в России, так и – частично – в Китае. Вряд ли такое приветствуется в Баку, считающем западный вектор своей внешней политики вполне легитимной его составляющей. Совершенно очевидно, что все более выкристаллизовывающаяся ориентация Баку на Запад трансформировалась в серьезный фактор, влияющий на ирано-азербайджанский диалог. Понятно, что Азербайджан является тем государством в регионе Южного Кавказа, которое более других привлекает США ввиду его принадлежности к Каспийскому региону с его громадными запасами углеводородов, особая значимость этой страны для Ирана в силу этнического фактора и исторических судеб. Но в этом таится и опасность патернализма, исподволь проявляющегося в этом декларативно равноправном диалоге: Азербайджан вынужден действовать с оглядкой на Иран, что ясно проявилось, например, в вопросе почти тридцатилетней паузы в открытии посольства Азербайджана в Израиле. В то же время Азербайджан все увереннее входит в западные структуры, доказывая тем самым свою приверженность этому пути развития.

Нужно отметить еще один факт, лежащий в основе нынешнего достаточно жесткого противостояния двух стран. Дело в том, что в иранской политике последних десятилетий на президентском посту попеременно чередовались фундаменталисты и либералы. Предыдущий президент Х.Роухани (2013-2021) имел сложившееся реноме реформиста и четко осознавал деликатность отношений и сложившуюся позицию Исламской Республики Иран в отношении АР, учитывая общие границы и общие судьбы, и считал отношения с Баку приоритетом своей внешней политики. При Роухани иранская внешняя политика по отношению к северному соседу коренным образом изменилась, стала конструктивной. Иран, как и Азербайджан, уделял очень большое внимание развитию регионального экономического сотрудничества и в совокупности это обеспечивало формирование взаимозависимости между странами. В противовес этому, его предшественник М.Ахмадинеджад (2005–2013) ознаменовал свое президентство серией враждебных действий Ирана против Азербайджанской Республики. СМИ писали тогда, что ирано-азербайджанские отношения неправомерно определять как поистине добрососедские», — рассказывает ученый.

И вот уже два года у власти в Иране исламские радикалы. «С их точки зрения даже сам по себе факт существования суверенного азербайджанского государства видится в Тегеране в качестве полноформатной угрозы национальной безопасности ИРИ, способной породить в стране кризис государственности. СМИ АР высказывают мнение о том, что в ИРИ перманентно ощущается «неприятие сильного и самостоятельного Азербайджана».

Как видно, в иранской политической элите было и остается убеждение, что Азербайджан – это исторически иранская земля, и все отношения с Баку строят через эту призму. По сути, ИРИ рассматривает Азербайджан как потенциально свою территорию, как часть земель, которые у него были отняты.

Конечно, в официальном Тегеране об этом не говорят прямо и вслух, но до поры до времени. По сути, Иран рассматривает Азербайджан как своего потенциального противника. Иран оппонирует усилению Азербайджана, и с этой точки зрения любой успех Азербайджана на международной арене для ИРИ представляется нежелательным. В таком ключе и нужно рассматривать поставленные выше вопросы», — заключил доктор Месамед.

Иранский политолог, специалист по российско-иранским отношениям Амир Мохаммади Чахаки заявил, что после распада Советского Союза и обретения Азербайджанской Республикой независимости отношения между двумя странами всегда были сложными и являлись доказательством единства противоположностей. Нынешний Азербайджан находился под властью Ирана до первой половины XIX века.

По его мнению, между народами Ирана и Азербайджанской Республики существует много исторических и культурных сходств, которые не соответствуют типу политических отношений между двумя государствами.

«Иран — большая страна с различными этническими группами, и иранцы-азербайджанцы составляют важную часть иранского народа, занимающую особое положение в структуре экономики и власти страны, поэтому националистические лозунги, выдвигаемые политическими деятелями Азербайджанской Республики ‌неприемлемы, и это не может приветствоваться Тегераном, вызывает еще большую напряженность в отношениях между двумя странами. Например, говорить о «Южном Азербайджане» — это как посягательство на целостность территории Ирана, и вполне естественно, что внутри Ирана звучат подобные лозунги, включая историческое напоминание о суверенитете Ирана над Кавказом, включая Азербайджан.

Поддержка Тегераном Еревана в территориально-политических спорах с Баку является частью доктрины Тегерана по созданию баланса во внешних отношениях с Турцией и Азербайджаном. Исламская Республика Иран утверждает, что Баку стал центром деятельности Израиля против Тегерана, а между тем израильско-азербайджанские отношения развивались всесторонне. Отношения между Ираном и Азербайджаном, несмотря на особые исторические и культурные связи между двумя странами, следует рассматривать в рамках макрополитики Исламской Республики во взаимодействии со своими соседями, а также странами региона и Запада», — полагает эксперт.

В последние месяцы в отношениях между Тегераном и Западом произошли новые события. Установление официальных отношений с Саудовской Аравией и приглашение короля Саудовской Аравии с официальным визитом в Тегеран, открытие посольств в Тегеране и Эр-Рияде.

Секретные переговоры американских официальных лиц с представителем Исламской Республики в Нью-Йорке, визит короля Омана в Тегеран и встреча с аятоллой Хаменеи, известие о согласии Белого дома разрешить Тегерану доступ к некоторым зарубежным активам, а также последние слова аятоллы Хаменеи о том, что договоренности с Америкой возможны при определенных условиях, указывают на стремление Исламской Республики улучшить отношения с западным миром и своими соседями, рассказал политолог.

«Политические отношения между Ираном и Азербайджаном всегда будут оставаться сложными. Но это не помешает классическим дружеским отношениям между двумя странами. В ситуации, когда Исламская Республика достигнет соглашения со своим крупным региональным соперником, Саудовской Аравией, установление хороших политических и экономических отношений с Азербайджанской Республикой станет необходимостью для Тегерана и Баку», — считает Чахаки.

Израильский политолог, культуролог, политический и общественный деятель Давид Эйдельман напомнил в свою очередь, что где-то в середине мая на азербайджанском ТВ прошла одна сатирическая программа (которую и сейчас можно найти в YouTube), сделанная как пародия на передачу «Кто хочет стать миллионером?», и она вызвала страшный гнев в Иране. «Настолько сильный, что СМИ, близкие к духовному лидеру Хаменеи, оценили ее как беспрецедентное оскорбление Ирана со стороны Азербайджана. Что было в этой передаче? Там была сценка, в которой изобразили главу МИД ИРИ Абдоллахияна, отвечающего на вопросы о «братских» отношениях азербайджанского и иранского народов, о которых так много любят говорить в Иране. Вопросы были о том, в чем это «братство» выражается – в том, что в ИРИ огромное количество этнических азербайджанцев, но нет азербайджаноязычных школ и происходит дискриминация азербайджанского населения по языковому принципу? В том, что Иран помогает Армении против Азербайджана? Одна шиитская страна помогает христианской стране, которая во время оккупации оскверняла мечети в Карабахе. В том, что шиитскому Азербайджану в результате помогал Израиль в последней войне? В том, что существенно возросло количество наркотиков, ввозимых в Азербайджан из Ирана? Просто раньше они шли мимо Азербайджана, через граничившие с Ираном части оккупированного Карабаха.

И гнев на это в иранских верхах был настолько велик, что всем стало ясно – это не на пустом месте. Их задели за живое. Как говорил Наполеон, только правда может уязвить. В данном случае именно это и произошло», — полагает Эйдельман.

Иран, конечно, может сделать шаги навстречу, проявить дружественные намерения, говорит он. «Вопрос – могут ли улучшиться эти отношения? Я скажу парадоксальную вещь, даже Израиль, который Иран постоянно угрожает уничтожить ядерной бомбой (которой у него пока нет), является в меньшей степени врагом Ирана, чем Азербайджан. Почему? В свое время этот вопрос нам израильтянам осветил еще шах Ирана. Он говорил, что пока две части Азербайджана находятся в разных странах (а тогда, в 50-е, когда шах Ирана объяснял это израильтянам, еще был Советский Союз), вряд ли можно ожидать, что две эти страны будут относиться друг к другу миролюбиво и не чувствовать никакого подвоха. С тех пор многое изменилось, и не в пользу Ирана. Во-первых, Иран во главе с аятоллами куда менее привлекателен, чем шахский. А, во-вторых, Азербайджан стал независимым государством. И существование последнего для Ирана большая проблема. Потому что, как объяснял мне один человек, хорошо понимающий иранскую политику изнутри, Иран и Азербайджан – это две страны, получившие права на одну жилплощадь. Тут невозможно примирение. Тут может быть только компромиссная попытка скрыть проблему. Особенно учитывая, что это нынешний Иран, тот самый, который мается фантомными болями бывшей империи и хочет ее возродить.

Нынешний Иран – это государство, которое хорошо понимает цену того, что происходит сейчас в мире. Редко какое правительство в сегодняшнем мире понимает ситуацию так хорошо, как иранское – несмотря на то, что мы привыкли смеяться над этими людьми как над мракобесами, реакционерами и т.д. Они хорошо понимают, что сейчас решается вопрос о будущем мира, о том, что мир делится на две части, и не по принципу «запад-восток» и не по принципу «демократия-недемократия», а по каким-то совершенно иным принципам. И они понимают, что, допустим, борьба за права женщин в Иране – это та же самая борьба, что война Украины за свою независимость. И борьба Южного Азербайджана за свои права – это та же самая борьба, которая происходит во многих других местах. И они хорошо понимают, что их задача – слить три войны в одну. Это противостояние России с Украиной, противостояние Армении и Азербайджана, и противостояние Ирана с Израилем. И они ведут всё к этому. Получится у них или нет, я не знаю, но они бы хотели именно этого. И именно поэтому Иран не только не является сегодня страной, готовой к миру с Азербайджаном, он является, наряду с Россией, главным желающим, чтобы мира между Арменией и Азербайджаном никогда не было. Им выгодно, чтобы этого мира не было. Ну и, наконец, результаты 44-дневной войны в Иране восприняли как личное оскорбление. Потому что победа Армении над Азербайджаном в 90-е воспринималась в Иране как нечто естественное – дескать, понятно, что это часть, осколок нашей империи, и пока Азербайджан с ней не воссоединится, никакой победы у азербайджанцев быть не может. И то, что сейчас Азербайджан победил в войне, в Иране воспринимается как угроза и как личное оскорбление», — резюмировал израильский политолог.