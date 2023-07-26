Интервью с лауреатом международных конкурсов, доцентом Кельнской музыкальной академии, пианистом Тогрулом Гусейнли:

— Расскажите пожалуйста о себе.

— Я начал заниматься музыкой, когда мне было 2 года. Мои родители увидели, как я, услышав гимн Азербайджана в телевизоре, начал петь его почти в такой же тональности. Тогда я еще только начинал говорить и не знал слова гимна – просто начал петь. Таким образом мои родители заметили, что у меня есть музыкальный талант. Помимо этого, моя сестра, которая старше меня на 13 лет и занималась музыкой, также заметила, что у меня талант. Меня отвели в детскую филармонию. Тогда руководителем этого заведения был композитор, народный артист Азербайджана, глава детского театра «Айсел», который действовал при детской филармонии, Огтай Зульфугаров. Он послушал меня и сказал, что у меня абсолютный музыкальный слух. После я стал уже выступать как солист детской филармонии на различных концертах. Дважды выступал во Дворце Гейдара Алиева по случаю юбилея Бакинского метрополитена и всемирно прославленного ученого Ихсана Дограмаджи. Помимо этого, я выступал на многих других концертах.

Вначале я занимался музыкой в качестве певца. Когда мне исполнилось четыре года, моя сестра решила, что я должен также, как и она, играть на фортепиано. Она закончила музыкальную школу имени Бюльбюля, а после Бакинскую музыкальную академию. А в настоящее время она является профессором Бакинской музыкальной академии.

Моя сестра отвела меня на начальную подготовку в Консерваторию и таким образом с четырех лет я стал заниматься на фортепиано. Два года я был учеником своей сестры, когда мне исполнилось шесть лет мои родители решили отдать меня в музыкальную школу имени Бюльбюля. Я поступил в эту школу с самым высоким баллом на классы вокала и фортепиано.

Позже родителям сказали, что для меня будет лучше выбрать только одно из двух классов: либо вокал, или фортепиано. Ближе к нашей семье было фортепиано и было решено, что я должен стать пианистом. С 6 лет я начал серьезно заниматься фортепиано. Принимал участие в качестве пианиста на разных концертах, республиканских конкурсах, занимал почетные места. Первый большой конкурс в моей жизни был в Грузии. Мне тогда было 10 лет. В 2005 году я поехал в Тбилиси для участия в международном конкурсе пианистов, я завоевал там бронзовую медаль. Это было моим первым успехом. Через два года я получил первое место в республиканском конкурсе имени Гейдара Алиева.

В своем развитии я хочу особо подчеркнуть роль моих преподавателей. В музыкальной школе имени Бюльбюля моей учительницей была Айнура Касумова. Она сыграла очень важную роль в моем формировании как пианиста. После я учился у Рены Везировой. Потом я познакомился с выдающимся музыкантом Юрием Михайловичем Сабаевым. Они сыграли очень важную роль в моей музыкальной карьере. Юрий Сабаев открыл для меня новые возможности и понял, насколько я глубоко могу чувствовать классическую музыку.

После поступления в Бакинскую музыкальную академию в 2010 году мне преподавал профессор Огтай Абасгулиев, который был проректором этого учебного заведения и деятелем искусств Азербайджана. Он очень помог мне раскрыться как музыканту.

— Как вы оказались в Германии?

— В 2009 году, когда я еще учился в музыкальной школе, меня пригласили в Минск для участия в Международном фестивале Юрия Башмета. В рамках фестиваля действовала молодежная академия, куда приглашали по два-три юных музыканта из стран СНГ. Мне тогда было 15 лет и во время нахождения в Минске я познакомился с одним из величайших музыкантов мира Василием Лобановым. В то время он был профессором Кельнской музыкальной академии. Он послушал мое исполнение на фортепиано и порекомендовал учиться в Германии.

После поступления в Бакинскую музыкальную академию я решил, что мне нужно продолжить образование в Германии. Я усердно готовился, чтобы поступить в Кельнскую музыкальную академию. В 2011 году я сдал вступительный экзамен и оказался в числе студентов Кельнской музыкальной академии. В 2012 году я принял участие в международном конкурсе «Приз немецких пианистов» и стал одним из пяти финалистов. Это было для меня очень большим успехом. Мне было только 18 лет и я стал финалистом престижного международного конкурса. Я был самым молодым пианистом из всех участников.

После меня никак не стало возможным остановить. Я стал участвовать во многих европейских конкурсах. В 2014 году я занял третье место в международном конкурсе испанских композиторов в Мадриде, через год я получил второе место уже на конкурсе Cidade de Ferrol в Испании. Этот конкурс считался одним из самых крупных в Европе. Все эти конкурсы состояли их трех туров, иногда с финалом, где нужно было играть концерт с оркестром.

В 2017 году я участвовал в международном конкурсе пианистов в Гранаде. До этого принимал участие во многих конкурсах в Германии. У меня также было много концертов в Европе в самых больших залах.

Но самый мой большой успех пришелся на 2020 год. В городе Ахен проводился XVI международный конкурс пианистов MozArte. Я занял первое место на этом конкурсе. С 2017 года я стал уже преподавать в Кельнской музыкальной академии, а после еще в Брюльской музыкальной школе.

— Довелось вам давать концерты в Азербайджане?

— С 2014 года я почти каждый год давал сольные концерты в Азербайджанской государственной филармонии. В программе этих концертов были сложнейшие произведения разных гениальных композиторов: — Си Минорная Соната Ф.Листа, 2 Фортепианные сонаты Ф.Шопена, «Фантазия», «Крейслериана», Симфонические Этюды Р.Шумана, 6-я и 7-я фортепианные сонаты, 3-й Фортепианный Концерт С.Прокофьева и другие.

Принимал участие в Габалинском музыкальном фестивале. Кстати, я участвовал на этом фестивале еще в 2009 году до поступления в Кельнскую музыкальную академию. Это был самый первый большой конкурс в моей жизни. Мне тогда было 15 лет, и я занял четвертое место.

Я очень рад приезжать в родной Азербайджан и давать здесь концерты. 21 октября в Международном центре мугама состоится мой концерт в дуэте со скрипачом Огтаем Зейналовым-Шубертом. Мы будем исполнять скрипичные и фортепианные сонаты Брамса, Франка, а также произведения азербайджанских композиторов.

— Вы пропагандируете азербайджанскую классическую музыку в Европе?

— На своих сольных концертах в Европе я много раз исполнял азербайджанскую классическую музыку. Я исполнял произведения Тофика Гулиева, Кара Караева, Узеира Гаджибекова, которые воспринимались публикой с огромным интересом. После концертов они интересовались, кто написал эту музыку. Одним словом, азербайджанская музыка воспринимается в Европе с необычным интересом.

Меня это очень радовало и вдохновляло на то, чтобы на своих концертах исполнять произведения азербайджанских композиторов. Я всегда говорил, что на азербайджанской земле рождаются выдающиеся композиторы и музыканты, что наша культура очень уникальна и богата.