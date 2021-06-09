Соединенные Штаты исходят из того, что, если Иран примет решение вернуться в ядерную сделку, сотни ограничительных мер в отношении него все равно останутся в силе.

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Следует ожидать, что, даже в случае возвращения Ирана к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сотни санкций в отношении него останутся в силе — включая те, что были введены при (Дональде) Трампе», — сказал Блинкен, выступая в сенате.

Накануне Блинкен признал, что США по итогам нескольких раундов непрямых переговоров в Вене до сих пор не уверены, готов ли Иран предпринять шаги, нацеленные на его возвращение к выполнению ядерной сделки.

В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке, а также неформальные встречи в разных форматах. В конце мая начался пятый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.