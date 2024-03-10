Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль, не существует «красных линий», перейдя которые он лишился бы американской поддержки, заявил президент США Джо Байден.

«Я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что нет никаких «красных линий» нет», — сказал он в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос ведущего, есть ли какие-либо «красные линии», которые Израилю не следует переходить.

Глава Белого дома подчеркнул, что у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху «есть право защищать Израиль и продолжать преследовать ХАМАС».

В то же время Байден назвал действия Нетаньяху, которые ведут к гибели невинных людей, «ошибкой», и «он должен, должен, должен обращать больше внимания» на это и учитывать последствия.

«По-моему, это больше вредит Израилю, чем помогает», — заявил американский президент.