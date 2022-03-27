«США не отменят санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, даже если Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет восстановлен». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан сообщил, что ядерная сделка может быть достигнута в достаточно короткие сроки, если Соединенные Штаты будут занимать прагматичную позицию.

В минувшую субботу он уточнил, что отмена санкций США в отношении КСИР была одним из важных требований Ирана.