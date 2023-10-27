США ввели новые санкции против участников палестинского движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября. Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело в действие второй пакет санкций против ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС», — отмечается в нем. Уточняется, что этот шаг последовал после «варварских атак на Израиль 7 октября». Под ограничения подпали представитель ХАМАС в Иране, некоторые члены КСИР, а также «организация в секторе Газа», которая якобы «служила каналом для передачи нелегальных иранских средств» в адрес ХАМАС и группировки «Исламский джихад».