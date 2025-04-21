Китай вводит санкции против членов Конгресса США, а также американских чиновников и руководителей неправительственных организаций (НПО), обвиненных во вмешательстве во внутренние дела КНР.

Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление МИД КНР.

«Правительство Китая приняло решение ввести санкции против членов Конгресса США, чиновников и руководителей НПО, которые некорректно вели себя в вопросах, связанных с Гонконгом. Любые противоправные действия американской стороны будут встречены решительным ответом Китая и соответствующими контрмерами», — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь китайского МИД Го Цзякунь также отметил, что решение принято в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами против офисов центрального правительства Китая в Гонконге и шести должностных лиц административного района. Он подчеркнул, что подобные меры со стороны США являются «серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая».